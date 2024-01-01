فينر: نأمل أن يخلق اتفاق وقف النار في لبنان مساحة للتوصل لاتفاق بغزة والتطبيع..

واشنطن/سما/

قال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فينر يوم الثلاثاء، إن الإدارة تأمل أن يخلق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني مساحة للتوصل إلى اتفاق في غزة.



وقال جون فينر لشبكة CNN: "سنختبر ما إذا كان هذا يخلق مساحة لمزيد من التقدم، سواء نحو وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في غزة، ونحو الجهود الأوسع باتجاه التكامل الإقليمي، بما في ذلك في نهاية المطاف التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية الذي كان الرئيس (جو بايدن) وفريقنا يعملون عليه لعدة أشهر، حتى قبل فترة طويلة من السابع من أكتوبر".



وأردف فينر : "سنختبر هذا الاقتراح ونرى إلى أي مدى يمكننا أخذ هذا الزخم".

وعندما سُئل عن الخطوات الملموسة التي تخطط الإدارة لاتخاذها في محاولة تجديد دفعها لوقف إطلاق النار في غزة، لم يرد أن يخوض في التفاصيل.

وأوضح قائلا: "لن أتطرق إلى التكتيكات، لكن ما سأقوله هو أنني أرى أن هناك اعتقادا من جانب "حماس" بأن اندلاع صراع إقليمي أوسع، أو اندلاع صراع عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان قد يصرف انتباه جيش الدفاع الإسرائيلي بطريقة ما، وقد يخفف الضغط عن حماس بطريقة ما".

واستطرد: "في الواقع أعتقد أن التوصل إلى هذه الصفقة وإبرام هذه الصفقة يزيد من عزلة حماس".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء يوم الثلاثاء، أن إسرائيل ولبنان وافقا على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.



وأشار إلى أن الاتفاق سيدخل التنفيذ عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي للبنان.

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء ذات اليوم، كلمة إلى الإسرائيليين، أعلن فيها موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق وقف إطلاق النار.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في شهر سبتمبر الماضي، أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت السعودية قد عبرت عن هذا الموقف على لسان خارجيتها عدة مرات، حيث أكدت في فبراير أنه "لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".