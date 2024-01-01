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مسؤول أمريكي: لم نهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أمريكي: لم نهدد "إسرائيل" بوقف تزويدها بالأسلحة



واشنطن/سما/

نفى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صحة المعلومات حول تهديد واشنطن لإسرائيل بوقف تزويدها بالأسلحة من أجل قبولها عقد الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان.


وقال المسؤول للصحفيين، يوم الثلاثاء، تعليقا على الموضوع: "الرد القصير هو لا. لم نتطرق إلى هذا الموضوع أبدا، ولو مرة واحدة. ونحن لم نهدد بذلك"، مضيفا أن أحدا في الإدارة الأمريكية لم يسمع عن ذلك من قبل.


وردا على سؤال ما إذا كانت واشنطن تعتزم تزويد إسرائيل بأسلحة أقوى مقابل موافقتها على وقف إطلاق النار في لبنان، قال المسؤول الأمريكي إن "موضوع الأسلحة لم يثره أي طرف من الأطراف في هذه المفاوضات".

جاء ذلك تعليقا على التقارير الإعلامية حول أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا عن تهديد بوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل من جانب الإدارة الأمريكية بغية الضغط على تل أبيب لغرض الحصول على موافقتها على وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

#امريكا

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