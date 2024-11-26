السفير يونس يطلع سفير أذربيجان على تطورات الأوضاع في فلسطين

ابو ظبي/سما/

26-11-2024: استقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير جمهورية أذربيجان إلتشين باغيروف، بمقر السفارة في أبوظبي.

وضع السفير يونس، السفير الأذربيجاني، بأجواء تطورات الأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في ظل التصعيد الإسرائيلي.

ودعاه إلى أن تبذل جمهورية أذربيجان الجهود مع المجتمع الدولي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الآمنة، الطبية والغذائية والإنسانية إلى المحاصرين داخل القطاع. وتم التأكيد على أهمية التعاون بين البعثتين.