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السفير يونس يطلع سفير أذربيجان على تطورات الأوضاع في فلسطين

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير يونس يطلع سفير أذربيجان على تطورات الأوضاع في فلسطين



ابو ظبي/سما/

26-11-2024: استقبل السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سفير جمهورية أذربيجان إلتشين باغيروف، بمقر السفارة في أبوظبي.
وضع السفير يونس، السفير الأذربيجاني،  بأجواء تطورات الأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، في ظل التصعيد الإسرائيلي.
ودعاه إلى أن تبذل جمهورية أذربيجان الجهود مع المجتمع الدولي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الآمنة، الطبية والغذائية والإنسانية إلى المحاصرين داخل القطاع. وتم التأكيد على أهمية التعاون بين البعثتين.

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