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الرئاسة الفلسطينية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان



رام الله/سما/

 رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في لبنان.

وأكدت الرئاسة في بيانها، نأمل أن تسهم هذه الخطوة في وقف العنف وعدم الاستقرار اللذين تعانيهما المنطقة جراء السياسات الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الانفجار الشامل، مشددة على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.

وعبر الرئيس محمود عباس، عن دعم دولة فلسطين الكامل، لاستقرار لبنان الشقيق وأمنه، وضمان إعمار ما دمرته الحرب، متمنياً للشعب اللبناني الشقيق دوام التقدم والاستقرار.

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