شاهد..بري في خطاب للشعب اللبناني : بدأنا مرحلة جديدة بعد وقف النار

بيروت/ وكالات/

دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية ينبغي أن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم.

ووجه «برى» الشكر في كلمة تليفزيوينة، لكل من شارك في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما قدم الشكر للدول التي استقبلت اللبنانيين، خاصة مصر سوريا والعراق وقطر.

وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، على أن لبنان طوى لحظة تاريخية كانت الأخطر عليه، مؤكداً أنها هددت شعبه وتاريخه وثرواته.

وناشد اللبنانيين الوحدة من أجل بلادهم، لافتا إلى أن اللحظة الحالية هي اختبار لكل الطوائف اللبنانية من أجل إنقاذ البلاد.

وتابع أن على الجميع الإسراع باختيار رئيس للجمهورية يجمع ولا يفرق، موضحاً أن الأولوية اليوم تكمن بالحفاظ على وحدة لبنان وبناء مؤسساته الدستورية.

إلى ذلك، ناشد رئيس البرلمان اللبناني من فروا خارج لبنان جراء الحرب للعودة.

وأعلن بدء مرحلة جديدة بعد وقف النار، مشددا على أن لبنان اليوم بات في أمس الحاجة للوحدة الوطنية تصون سيادته.

جاء هذا بعدما شهدت ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بعد 12 شهراً من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وينص اتفاق وقف النار الذي رعته الولايات المتحدة، على وقف مبدئي للقتال لمدة شهرين، على أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان.

كذلك يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا من القرى التي دخلتها على الحدود اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، فضلا عن منع تهريب السلاح، وحصر مسألة شراء الأسلحة بيد الدولة اللبنانية والقوات المسلحة.

كما من المقرر أن تقوم لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة فرنسا، بمراقبة الالتزام بالاتفاق.