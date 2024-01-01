الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم طفل

رام الله / سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، 15 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم طالبة، وطفل، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: قلقيلية، ورام الله، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وطوباس، الذي يواصل الاحتلال اقتحامها حتى اللحظة، وتنفيذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين والبنية التحتية.

إلى جانب ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، ويتخذ من منازل المواطنين ثكنات عسكرية، علماً أن عمليات التحقيق الميداني تصاعدت مؤخراً بشكل كبير في المحافظات كافة، وطالت المئات من الشبان.

يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا بلغت أكثر من 11 ألفا و800، من الضفة بما فيها القدس، فيما لم نتمكن كمؤسسات حتى اليوم من حصر حالات الاعتقال من غزة التي تقدر بالآلاف، جراء تنفيذ الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

يُذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من أُفرج عنهم لاحقا.