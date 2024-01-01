"الإحصاء": ارتفاع أسعار المنتج الشهر الماضي

رام الله / سما/

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المنتج خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 2.85% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ بلغ الرقم القياسي العام 177.98، مقارنة بـ173.05 خلال شهر أيلول 2024.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.60%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 125.36، مقارنة بـ121.00 خلال شهر أيلول.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 2.80%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 183.61 خلال شهر تشرين الأول، مقارنة ﺒ178.62 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.46%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية بنسبة 32.25%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعاً نسبته 9.83%، إذ بلغ متوسط سعر كل من؛ بندورة البيوت البلاستيكية 20.92 شيقلا/كغم، وخيار البيوت البلاستيكية 3.05 شيقل/كغم، والكوسا 7.71 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 8.66 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 21.72 شيقلا/كغم، واللوبياء الخضراء 9.67 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 3.22 شيقل/كغم، والبصل الجاف 20.67 شيقلا/كغم، والثوم الجاف 110.11 شيقلا/كغم، والبطاطا 14.72 شيقلا/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 4.74%، إذ بلغ متوسط سعر الدجاج اللاحم الحي الكبير 23.18 شيقلا/كغم، والعجل البلدي الحي 21.33 شيقلا/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 13.92%، إذ بلغ متوسط سعر كل من؛ الأفوكادو 1.53 شيقل/كغم، والبلح الأصفر 4.80 شيقل/كغم، والبلح الأحمر 4.07 شيقل/كغم، والجوافة متوسطة الحجم 12.50 شيقلا/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 0.65%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية؛ تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 1.23%، وصناعة منتجات المخابز بمقدار 1.11%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بمقدار 0.78%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 0.61%، على الرغم من ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.90%، وصناعة المنسوجات بنسبة 0.69%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 0.57%.

في حين سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، وأسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج استقراراً خلال شهر تشرين الأول 2024.