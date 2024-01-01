مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في قرية ياسوف

رام الله / سما/

قطع المستوطنون، اليوم الاربعاء، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت.

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ابو ماضي، إن مستوطني مستوطنة "تفوح" المقامة على اراضي المواطنين، قطعوا 100 شجرة زيتون التي يزيد عمرها على (80 عاما) في منطقة "المشرفة" من أراضي المواطنين شمال القرية، تعود ملكيتها للمواطن طارق عيد الفتاح وشقيقاته، وانور زهدي ايوب، ومحمود عبد الفتاح.

وأضاف ابو ماضي أن قرية ياسوف تتعرض لهجمة استيطانية شرسة تتمثل بحرق أشجار وتقطيعها والاستيلاء على مساحات من الأراضي وتجريفها، والهجوم على منازل المواطنين.