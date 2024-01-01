لافروف: التصعيد المستمر في الشرق الأوسط ناجم عن نهج إسرائيل العدواني

موسكو/ وكالات/

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التصعيد المستمر لأزمة الشرق الأوسط سببه سياسات العدوان، التي تنتهجها إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة.

وأضاف لافروف في تصريحات نشرتها وكالة "روسيا اليوم": "الوضع في الشرق الأوسط مستمر في التدهور في نتيجة مباشرة لسياسات إسرائيل العدوانية والعسكرة ورغبة واشنطن في احتكار وظائف الوساطة، والتضحية بقرارات مجلس الأمن الدولي".

وأشار إلى أن رغبة إسرائيل في ضمان أمنها على حساب أمن الدول الأخرى في المنطقة فكرة عقيمة وستتسبب في مشاكل في العلاقات مع العالم العربي لسنوات عديدة قادمة.

وشدد لافروف على أن الخطوة التالية في تجاوز المرحلة الحادة من الأزمة يجب أن تكمن في تهيئة الظروف لحل الدولتين، وقال: "لتحقيق هذا الهدف، يجب بالدرجة الأولى الاستناد إلى مواقف دول المنطقة، وليس إلى مواقف من يحاولون فرض إملاءاتهم".