وزير الخارجية الفرنسي بشأن مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت: سنتصرف وفق القانون الدولي

باريس/ سما/

علق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على مذكرة الاعتقال بحق رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان بلاده سوف تتصرف وفق القانون الدولي

وسؤال من خلال التلفزيون الفرنسي عن احتمال اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال وصوله إلى فرنسا، في ظل صدور مذكرة الاعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ورد بارو بأنه "يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين".

وقال بارو إن "فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية وستعمل وفقا للقانون الدولي، استنادا إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي"، مشددا على أن قانون المحكمة "يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية."