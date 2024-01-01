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أوستن عن اتفاق إسرائيل ولبنان: هذا يوم تاريخي نأمل ان يؤدي لوقف النار في غزة..

الأربعاء 27 نوفمبر 2024 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوستن عن اتفاق إسرائيل ولبنان: هذا يوم تاريخي نأمل ان يؤدي لوقف النار في غزة..



واشنطن / وكالات/

وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بأنه مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة، مشيرا إلى أن هذا اليوم يشكل لحظة تاريخية.

وجاء في بيان أوستين على موقع "البنتاغون": "إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس بايدن سيمكّن عشرات الآلاف من المدنيين في كل من لبنان وإسرائيل من العودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، ووضع حد للعنف والدمار الناجم عن هذا الصراع".

وأضاف أوستين: "إن دعمنا لأمن إسرائيل لا يزال قويا، وكذلك دعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران. وستتشاور الوزارة عن كثب مع شركائنا الدوليين والوكالات المتعددة لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار".

وتابع أوستين: "بينما نرحب بأخبار وقف إطلاق النار هذا، نأمل أيضا أن يجلب تخفيف حدة التوترات عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية أيضا الأمل المتجدد لإنهاء الصراع المأساوي في غزة".

وأردف: "ويجب علينا أن نواصل التركيز على تحسين الظروف الإنسانية البائسة في غزة، ونظل ملتزمين بتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين".

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