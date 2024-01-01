رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث، الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر استشهاد 32 مواطنا في مجزرة ارتكبها الاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين، واتساع رقعة الدمار والتهجير شمال القطاع.

كما أبرزت أيضا تأكيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية لوقف العدوان ورفع المعاناة عن شعبنا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

الرئيس: الأولوية لوقف العدوان ورفع المعاناة عن شعبنا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735

الرئيس: مهما كان جبروت الاحتلال وبشاعته فهو إلى زوال

اصابات وهدم منشآت وتدمير مخزن وإخطارات في الضفة

إحياء اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

السفير طهبوب يسلم رسالة من الرئيس لأمير الكويت

غوتيريش يدعو لتحقيق السلام من خلال القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى امتثال كامل لمذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت و «السبع» تؤكد الإيفاء بالتزاماته

*"الأيام":

32 شهيدًا .. مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين واتساع رقعة الدمار والتهجير شمال القطاع

وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان دخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة صباحا

الرئيس: الأولوية لوقف العدوان ورفـع المعانــاة عــن شعبنــا وتـعـزيز صمـوده

"الأونروا": شـتــاء غـــزة يعـنـي مـوت الفلسطينيين بردًا وليس بقصف إسرائيلي فقط

بايدن: خلال أيام سندفع نحو وقـــف إطــلاق الـنـار فـي غــزة

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل تنفذ عملــيــات إخــلاء وحشـيـة بشـمـال غــزة

قصف مكثف على بيروت والضاحية وصور و"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية

دول مجموعة السبع "ستفي بالتزاماتهـا" إزاء مـذكــرات الاعتقال ضــد نتنـيــاهـــو

الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل طالبين ومواجهـات في بلدة الخضر

المشتبه بهم بقتل حاخام إسرائيلي فـي الإمـارات أوقـفـوا فـي إسطنبـول

*"القدس":

استمرار الحصار للشمال لليوم 53 وسط نسف للمنازل وقصف جوي لتجمعات النازحين

الرئيس الأولوية لوقف العدوان وانهاء معاناة شعبنا وتنفيذ قرار مجلس الامن 2735

ميدفيديف يتوعد برد نووي

مجموعة السبع: سنفي بالتزامنا إزاء مذكرة اعتقال نتنياهو

الكابنيت الإسرائيلي يصدق على وقف إطلاق النار مع لبنان

الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويهدم عدة منشآت في قلقيلية وجنين

بايدن: إسرائيل ولبنان وافقا على وقف النار

وفاة المحامي الفرنسي جيل دوفير مايسترو مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت