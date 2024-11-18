“حزب الله” يكشف عن قصفه مقر قائد سلاح الجو الإسرائيلي في “تل أبيب” بسرب من المسيّرات

بيروت/ وكالات/

أعلن “حزب الله”، مساء الثلاثاء، أنه استهدف قبل أيام مقر إقامة قائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي تومار بار في تل أبيب “بسرب من المسيّرات النوعية حققت أهدافها بدقة وسط فرض الرقابة العسكرية قيود مشددة على الحادثة”.

جاء ذلك في بيان لغرفة عمليات حزب الله قبل ساعات من وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان والذي يدخل حيز التنفيذ عند الساعة عن الساعة 2:00 ت.غ من فجر الأربعاء.

ووفق البيان “تعلن غرفة عمليّات المقاومة الإسلامية أن أحد الأهداف العسكرية الحساسة التي تم استهدافها بتاريخ 18-11-2024 في مدينة تل أبيب، كان مقر إقامة قائد سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي اللواء تومار بار”.

وأوضح أن الاستهداف كان “بسرب من المُسيّرات الانقضاصية النوعية وقد حققت العمليّة أهدافها بدقة”.

وذكر أن العملية جاءت “وسط فرض قيود مشدّدة من قبل الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الحادثة”.

وحتى الساعة 21:45 (ت.غ)، لم يصدر عن إسرائيل تعليق على بيان حزب الله.

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن حكومتي لبنان إسرائيل وافقتا على مقترح لوقف إطلاق النار في البلاد سيدخل حيز التنفيذ من الساعة الرابعة فجر الأربعاء.

ولم يصدر إعلان من “حزب الله” حتى الساعة 21:45 (ت.غ) بشأن الاتفاق، بينما تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان طيلة ساعات اليوم بشكل كبير، بما شمل ضربات مكثفة على بيروت وضاحيتها الجنوبية، ومناطق واسعة شرقي وجنوبي البلاد؛ ما أدى إلى مقتل وإصابات العشرات.

وردا على ذلك، صعد “حزب الله” من رده عبر استهداف أهداف عسكرية ومستوطنات بالشمال.

إسرائيليا، أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، في وقت سابق الثلاثاء، أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وافق، مساء الثلاثاء، على اتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار بأغلبية 10 وزراء مقابل معارضة وزير واحد.

من جانبها، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هو الوزير الوحيد في الكابينت الذي صوت ضد وقف إطلاق النار.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها “حزب الله”، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 149 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الثلاثاء.

ويوميا يرد “حزب الله” بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.