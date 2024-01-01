418 يوم من الحرب على فلسطين : شهداء بالعشرات ومجازر بمدينة غزة

غزة / سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ١٤ شهيد و ١٠٨ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٢٤٩ شهيد و ١٠٤٧٤٦ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة وشمال قطاع غزة

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة مجازر من مساء امس حتى اليوم بمدينة غزة كان اخرها استهداف مدرسة التابعين بمنطقة الصحابة ما اسفر عن استشهاد ثمانية مواطنين بينهم أطفال إضافة إلى الشقيقان علاء وبهاء برهوم ابنا الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم.

واستشهد تسعة مواطنين من عائلة رجل الإصلاح الداعية جهاد خميس أبو دية "أبو أشرف" إثر قصف استهدف منزله مساء أمس.

كما استشهد ١٥ مواطنا باستهداف مدرسة الحرية بحي الزيتون مع العشرات المصابين فيما استشهد ستة مواطنين بقصف على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وصباح اليوم شن طيران الاحتلال عشر غارات على بيت لاهيا شمال القطاع انتشل في أعقابها المواطنين ثلاثة شهداء من أمام بوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لمجموعة من الأهالي قبل قليل.

وحاصر جنود الاحتلال مدرسة عوني الحرثاني شمال دوار الشيخ زايد شمال مخيم جباليا واجبروا النازحين فيها على المغادرة.

وفجر جيش الاحتلال عشرات المنازل وسط مخيم جباليا وبيت لاهيا

وسط قطاع غزة

وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال مخيم النصيرات .

وقصف جيش الاحتلال مسجد القسام وسط المخيم وهو الثاني خلال ٢٤ ساعة حيث قصفت الطائرات مسبقا مسجد الفاروق.

وقصفت طائرات الاحتلال مدرسة ومنزل دون وقوع اصابات.

جنوب قطاع غزة

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وانتشل المسعفون جثمان شهيد من منطقة خربة العدس شمال المدينة.