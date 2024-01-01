النازحون يتدفقون على جنوب لبنان مع سريان وقف اطلاق النار...

بيروت/ وكالات/

ما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، حتى بدأت سيارات النازحين بالتوجه إلى قرى وبلدات جنوب لبنان، رغم تحذير الجيش الإسرائيلي النازحين من العودة إلى مناطقهم.

وشاهد مراسلون من رويترز عشرات السيارات تغادر مدينة صيدا الساحلية جنوبي بيروت في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي متجهة إلى جنوب لبنان.

وأفادت مصادر صحفية بأن مئات السيارات تتوجه نحو الجنوب اللبناني بعد دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ، وهو ما أكده صحفيون من رويترز أيضا.

كما أفادت بانعدام حركة الطيران الحربي والمسيرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وكان الجيش الإسرائيلي وجه، فجر الأربعاء، إثر بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بينه وبين حزب الله، تحذيرا إلى النازحين من جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم أو الاقتراب من مواقعه في هذه المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان: مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وبناء على بنوده يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان. يحظر عليكم التوجه نحو القرى التي طالب الحيش بإخلائها أو باتجاه قوات جيش الدفاع في المنطقة"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله دخل حيز التنفيذ، صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات بشأن إمكانية صموده.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيظل منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان طبقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن وقف إطلاق النار يعد خطوة كبيرة نحو إنهاء ما يقرب من 14 شهرا من القتال الذي أشعلته الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إنها ستهاجم إذا خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار.

ويدعو الاتفاق إلى وقف مبدئي للقتال لمدة شهرين ويطالب حزب الله بإنهاء وجوده المسلح في جنوب لبنان، بينما تعود القوات الإسرائيلية إلى جانبها من الحدود.

ومن المقرر أن تقوم لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة بمراقبة الالتزام بالاتفاق.