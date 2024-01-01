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ميقاتي : نشكر بايدن على الدعم الأمريكي للبنان..

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميقاتي : نشكر بايدن على الدعم الأمريكي للبنان..



بيروت/سما/

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن على "الدعم الأمريكي للبنان والمساعي التي قام بها مبعوثه آموس هوكشتاين"، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.


وفي التفاصيل، تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء يوم الثلاثاء، اتصالا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تشاورا في خلاله في الوضع الراهن وقرار وقف إطلاق النار.


وقد شكر ميقاتي، بايدن على الدعم الأمريكي للبنان والمساعي التي قام بها موفده آموس هوكشتاين للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وعبر رئيس الحكومة  اللبنانية عن "ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار في لبنان والذي ساهمت بترتيبه مشكورة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا".

وأضاف نجيب ميقاتي: "إن هذا التفاهم الذي رسم خارطة طريق لوقف النار، اطلعت عليه مساء اليوم، وهو يعتبره خطوة أساسية نحو بسط الهدوء والاستقرار في لبنان وعودة النازحين الى قرارهم ومدنهم. كما أنه يساعد على إرساء الاستقرار الإقليمي".

وتابع: "إنني، إذ أقدر المساعي المشتركة للولايات المتحدة وفرنسا للتوصل الى هذا التفاهم، اجدد تأكيد التزام الحكومة بتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وتعزيز حضور الجيش في الجنوب والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وأدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية الى تحمّل مسؤولياتها في هذا الصدد".

واستطرد ميقاتي: "كما ـطالب بالتزام العدو الإسرائيلي بشكل كامل بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي يحتلها والالتزام بالقرار 1701 كاملا".

وأعلن بايدن مساء ذات اليوم، أن إسرائيل ولبنان يوافقان على وقف إطلاق النار في نزاع هو الأكثر دموية بين الجانبين.

وأضاف بايدين في كلمة له في البيت الابيض مساء يوم الثلاثاء، أن أكثر من 70 ألف إسرائيلي وأكثر من 100 ألف لبناني اضطروا للنزوح منذ بدء حزب الله للحرب.

وأردف: "الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ غدا في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي... سيتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ولن يكون هناك انتشار للقوات الأمريكية في جنوب لبنان".

وشدد على أنه "إذا خرق حزب الله الاتفاق، فإن إسرائيل تملك حق الدفاع عن نفسها".

وأكمل: "الاتفاق يدعم سيادة لبنان ويشكل بداية جديدة لهذا البلد ويقود الشعب اللبناني لمستقبل ينعم فيه بالسلام".

وفي وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

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