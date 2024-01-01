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غالانت عن وقف النار مع حزب الله: ليس له معنى

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت عن وقف النار مع حزب الله: ليس له معنى



القدس المحتلة/سما/

تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إلى إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.

وكتب غالانت في تغريدة نشرها على موقع "إكس": "إن سلسلة الضربات التي وجهتها مؤسسة الدفاع لحزب الله في الأشهر الأخيرة، وأهمها اغتيال نصر الله (أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله)، وسلسلة قيادة حزب الله بأكملها، وتدمير أكثر من 80% من قدراته الصاروخية، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، تمكن دولة إسرائيل من خلق واقع مختلف على الحدود اللبنانية من موقع القوة".

وأردف: "في الشرق الأوسط، لا معنى للكلمات والتصريحات وحتى الاتفاقات المكتوبة.. مستقبل الشمال وأمن السكان سيحددهما شيء واحد فقط: تصميم الحكومة الإسرائيلية على إصدار تعليمات إلى مؤسسة الدفاع بالهجوم بقوة على أي محاولة لانتهاك حزب الله (للاتفاق) على الفور.. هذا هو المبدأ الذي وقفت عليه طوال الحرب في محادثاتي مع الوسطاء المختلفين وفي تعليماتي للجيش الإسرائيلي: من حق إسرائيل وواجبها تطبيق الاتفاقية بنفسها".


تغريدة غالانت جاءت بعد أن وجه نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".

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