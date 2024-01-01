نائب رئيس مجلس حزب الله: نشكك بالتزام نتنياهو بالاتفاق ولن نسمح له بتمرير فخ فيه

بيروت/سما/

قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، إنهم "يشككون" بالتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتفاق وقف إطلاق النار.



وأوضح محمود قماطي لـ"الجزيرة" قائلا: "نشكك بالتزام نتنياهو ولن نسمح له بتمرير فخ بالاتفاق".

وأردف قماطي: "يجب أن ندقق بالنقاط التي وافق عليها نتنياهو قبل توقيع الحكومة غدا".

تصريحات قماطي جاءت بعد أن وجه نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء، كلمة إلى الإسرائيليين، معلنا موافقة المجلس الوزاري المصغر على اتفاق لوقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله".