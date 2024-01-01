الجامعة العربية: لا سبيل لوقف الحرب إلا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل

القاهرة/سما/

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إسرائيل تسعى لرسم خريطة جديدة للمنطقة، الأمر الذي يمكن أن يقوض أي احتمال لقيام دولة فلسطينية مستقبلية على حدود 1967.



وشدد أبو الغيط خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا بمشاركة مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية أن "إسرائيل ليست فوق القانون وليست خارج نطاق العقاب".

وأثنى "أبو الغيط" على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وذلك بحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد أبو الغيط أن هذا القرار يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة من قتل الأطفال والنساء وتجويع سكان القطاع وتدمير البنية التحتية للقطاع على مدار أكثر من عام كامل.

وشدد الأمين العام للجامعة أن الطريق الوحيد لتحقيق وقف إطلاق النار سواء في غزة أو في لبنان هو اتخاذ مواقف أقوى من قبل المجتمع الدولي في مواجهة إسرائيل، بما في ذلك حظر تصدير السلاح الى دولة الاحتلال للضغط من أجل وقف المجازر.

وطالب أبو الغيط مجموعة "الدول السبع" باتخاذ خطوة الاعتراف بـ "الدولة الفلسطينية المستقلة" كخطوة مهمة بهدف تنفيذ حل الدولتين الذي أكدت كافة الدول الغربية اقتناعها بأنه الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وحمّل أبو الغيط المجتمع الدولي مسؤولية حماية الشعب الفلسطيني، منبها لأهمية التمسك بقيم الأمم المتحدة في الوضع الإنساني الكارثي لسكان قطاع غزة بسبب عدم سماح قوات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية الى القطاع، بما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في مدينة فيوچي بإيطاليا، وذلك بحضور مجموعة من وزراء خارجية الدول العربية وهي مصر والمملكة العربية السعودية والأردن ووزيرة الدولة الاماراتية للشؤون الخارجية ووزير الدولة القطري.