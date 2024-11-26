رئيس أركان الجيش الإيراني: ردنا سيكون فوق تصور قادة الكيان الصهيوني.. تجاوزوا خطوطنا الحمراء

طهران/سما/

أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري " أن الصهاينة تجاوزوا خطوطنا الحمراء بعدوانهم الأخير علينا، وردنا عليهم سيفوق تصورهم".



وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن باقري أكد "أن الرد على العدوان الإسرائيلي الأخير تم التخطيط له ليفوق تصور قادة هذا الكيان".

وقال اللواء باقري: "لقد تجاوز الصهاينة الخطوط الحمراء التي وضعتها الجمهورية الإسلامية، وردنا على عدوانهم الأخير مخطط بنحو يفوق تصور قادة هذا الكيان".

وأضاف "رغم كل الجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، لم يتمكن الجيش الصهيوني من تحقيق أي من أهدافه المعلنة".

وشدد باقري: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تطيق أبدا أي اعتداء على أراضيها، ومن المؤكد أنها هذه المرة أيضا سيكون لها رد فعل مناسب".