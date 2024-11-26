الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في شمال غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب تامر عثمان الذي كان رقيبا في كتيبة "نحشون 90" التابعة للواء كفير في معركة شمال قطاع غزة.



وقالت القناة 13 العبرية إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سمح بنشر خبر مقتل الجندي الإسرائيلي تامر عثمان ، مشيرة إلى أنه يبلغ من العمر 21 عاما وهو من كفر ياسيف.



وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد يونا بتسلئيل بريف اليالغ من العمر 23 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدفان "تشكيل كوماندوز"، بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر 2023 .

وفي ذات السياق أعلنت "كتائب القسام" أنها تمكنت من تفجير مبنى بداخله مجموعة جنود إسرائيليين مؤكدة إيقاعهم بين قتيل وجريح بالإضافة لتدمير 3 دبابات "ميركافا" خلال المعارك الدائرة في شمال قطاع غزة.

كما أكدت القسام أن مقاتليها أوقعوا 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في هجمات منفصلة بقطاع غزة الاثنين، مشيرة إلى أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفوا "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وفي آخر التطورات التي يشهدها القطاع، قال مراسلنا استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أشار مراسلنا إلى إصابة عددا من الأشخاص وصفت جراحهم بالخطيرة جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الزيتون شرق المدينة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي منطقة المصلبة في حي الزيتون جنوب المدينة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وأعلنت مصادر محلية فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية الحربية قصفت مدرسة "الحرية" التي تؤوي نازحين بحي الزيتون اليوم الثلاثاء ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات.

كما قتل شاب بقصف من طائرة مسيرة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل عدوانها المدعوم أمريكيا على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ417 منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،249 شخصا أغلبيتهم من النساء والأطفال وإصابة 104،746 آخرين، في آخر حصيلة أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.