  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان (شاهد)

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرتكب مجزرة في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان (شاهد)



بيروت/سما/

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مجزرة مروعة بعد سلسلة من الغارات العنيفة على مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبي لبنان، وذلك في ظل تصعيد عدوانه الوحشي المتواصل على الأراضي اللبنانية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن "غارة العدو الإسرائيلي على الرشيدية في صور أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين من بينهم طفل".
 


وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أنه "تم رفع أشلاء سيتم تحديد هوية صاحبها بإجراء فحوص الحمض النووي إضافة إلى إصابة اثنين وعشرين شخصا بجروح"، مشيرة إلى استمرار فرق الإنقاذ في عمليات رفع الأنقاض.

وتحدثت قناة "الميادين" اللبنانية عن سقوط 8 شهداء في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على مخيم الرشيدية، في حين قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "طائرات مسيرة وحربية إسرائيلية شنت 3 غارات على المخيم".

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الغارات الإسرائيلية تسببت في وقوع مجزرة بالمخيم، موضحة أن الاحتلال استهدف مكتبة تقع في ساحة المخيم، كانت تعج بالأهالي وقت استهدافها.
 

يأتي ذلك في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي عدوانه خلال الساعات الأخيرة الماضية على مناطق متفرقة من الأراضي اللبنانية، بما في ذلك قلب العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية قبيل التوصل إلى ما يقال إنه اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة وغير مسبوقة على مواقع متفرقة من لبنان، ما أسفر عن سقوط الآلاف بين شهيد وجريح، فضلا عن نزوح ما يزيد على الـ1.2 مليون، وفقا للبيانات الرسمية.

في المقابل، يواصل حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي موسّعا نطاق استهدافاته؛ ردا على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في لبنان، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد الأراضي اللبنانية.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : مبادرةٌ مصريّةٌ لإعادة فتح معبر رفح ..

أسباب موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار مع حزب الله

جرحى "تفجيرات البيجر" يلتحقون بالمعارك ضد الاحتلال في لبنان (شاهد)

هكذا حذر لواء إسرائيلي من خداع حماس فوقع في فخ 7 أكتوبر

سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

بعد إصابته بكمين "حزب الله".. رئيس أركان لواء جولاني يطلب إعفاءه من منصبه

قتلى وجرحى في كمين لـ"القسام" استهدف جنود الاحتلال شمال قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الكابينيت الإسرائيلي يصادق على وقف إطلاق النار مع لبنان

GettyImages-2135578646

وفد مصري إلى تل أبيب لاستكمال التباحث في ملفات متعلقة بقطاع غزة

20241126112800

أسباب موافقة "إسرائيل" على وقف إطلاق النار مع حزب الله

بايدن سيعلن عن وقف إطلاق النار في لبنان الليلة بعد قرار الكابينيت

photo_2024-11-26_16-32-32

شاهد: تفجير مبنى مفخخ بجنود الاحتلال شرق جباليا واستهداف آليات جنوب رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية