الاحتلال يشن غارات جوية على مناطق في ريف حمص وسط سوريا (شاهد)

دمشق/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات جوية جديدة على مناطق في ريف محافظة حمص وسط سوريا، حسب وسائل إعلام محلية.



وأفادت إذاعة "شام إف إم" المحلية بشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا على الأراضي السورية مستهدفا منطقتي الأمينية وأم حارتين بريف حمص، دون مزيد من التفاصيل.



من جهتها، قالت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري "سانا" إن هناك "أنباء أولية" عن عدوان إسرائيلي استهدف قريتين في ريف حمص الشمالي والغربي.



وتوجهت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني إلى الموقعين المستهدفين، وسط معلومات أولية عن وقوع خسائر بشرية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وكانت أصوات دوي انفجارات عنيفة سُمعت في محيط مدينة حمص التي تتعرض بوتيرة متواصلة للقصف من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يصعد من غاراته الجوية على الأراضي السورية بالتزامن مع العدوان المتواصل على لبنان.



وقبل أيام، نفذ الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على معبر "جوسيه" في ريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية، ما أسفر عن التسبب بأضرار مختلفة.



كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مواقع في مدينة تدمر وسط البلاد، ما تسبب في سقوط ما يزيد على 32 شهيدا وإصابة 50 آخرين بجروح مختلفة، وفقا لحصيلة صادرة عن وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري.



ويشن الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مواقع مختلفة في سوريا لقوات النظام وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله منذ عام 2011، الذي شهد بداية اندلاع الأزمة في البلاد جراء قمع النظام الوحشي للثورة الشعبية.



وتكثفت الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية منذ بدء العدوان الوحشي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.