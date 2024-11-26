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بعد نشر صور للجنود على مجرى نهر الليطاني.."حزب الله" يفند ادعاءات الجيش الإسرائيلي

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد نشر صور للجنود على مجرى نهر الليطاني.."حزب الله" يفند ادعاءات الجيش الإسرائيلي



بيروت/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي صورا زعم فيها أن قواته وصلت إلى منطقة نهر الليطاني جنوبي لبنان، فيما فند "حزب الله" هذه الادعاءات، قائلا إنها أخذت على بعد 3 كلم عن حدود مستوطنة المطلة.

 

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي صوار للقوات الإسرائيلية، وقال إن "قوات جيش الدفاع وصلت إلى منطقة نهر الليطاني".

في المقابل، أفاد مراسل قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" بأن "المكان الذي ادعى العدو أنه يبعد عن الحدود 10 كلم عندما نشر صورا قرب مجرى نهر الليطاني، يبعد في الحقيقة 3 كلم عن حدود مستعمرة المطلة ويقع غربي بلدة دير ميماس بعدما دخلها العدو من بلدة كفركلا وتقع النقطة تحديدا بالقرب من المطحنة القديمة تحت الدير الذي عاث فيه جنود الاحتلال خرابا  قبل اندحارهم عن البلدة".

ووسط تقارير عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة، تعرض لبنان لهجوم إسرائيلي واسع في مناطق متفرقة من البلاد.

 في حين نفذ "حزب الله" عددا من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا إصابة العديد من الأهداف بدقة وإيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

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