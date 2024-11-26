غوتيريش يدعو لتحقيق السلام من خلال القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

لشبونة/سما/

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق السلام في فلسطين ولبنان، من خلال القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته بالمنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات بمدينة كاسكايس البرتغالية الذي يعقد بين 25 و27 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال: "التوتر يتصاعد في كل مكان، وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم، وأزمة المناخ مستمرة في التفاقم. وكل أنواع الطائفية تتوسع".

وأضاف: "تغذي الصراعات والحروب هذه المشكلات وتفاقمها، ونحن بحاجة إلى السلام في هذه الأوقات".

وشدد على ضرورة "تحقيق وقف عاجل لإطلاق النار وإحلال سلام فوري غير مشروط في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة فعالة ودون عوائق".

وأكد ضرورة بذل المزيد من الجهود في المجتمعات والمؤسسات والبيئات متعددة الثقافات والإنترنت، مع حماية أسس المجتمعات السلمية والعادلة.