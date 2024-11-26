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بايدن سيعلن عن وقف إطلاق النار في لبنان الليلة بعد قرار الكابينيت

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن سيعلن عن وقف إطلاق النار في لبنان الليلة بعد قرار الكابينيت



واشنطن/سما/

أفادت تقارير إسرائيلية ولبنانية بأن الإعلان عن وقف إطلاق النار قد يتم الليلة، عقب اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن عن الاتفاق مساء اليوم، الثلاثاء، عقب اجتماع الكابينيت، على أن يدخل حيز التنفيذ فجر يوم غد، الأربعاء.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن الاتفاق يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أن الإعلان المشترك سيصدر عن الولايات المتحدة وفرنسا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بيروت.

ومن المتوقع أن يدلي رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، بتصريحات بالتزامن مع الإعلان الفرنسي-الأميركي عن الاتفاق.

يأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وشن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، وأشارت التقارير إلى أن تكثيف الهجمات يأتي على خلفية اقتراب الإعلان عن الاتفاق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن ثماني طائرات حربية قصفت 20 هدفا في بيروت "خلال 120 ثانية"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وادعى أن من بين الأهداف التي هاجمها 7 مواقع "إدارة وتخزين أموال لحزب الله ومقرات قيادية وفروع لجمعية القرض الحسن".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذا الهجوم الواسع في بيروت يأتي "استمرارا لهجمات الجيش الإسرائيلي التي نُفذت قبل عدة أسابيع ضد منظومة حزب الله المالية".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية أغارت على الضاحية الجنوبية لبيروت واستهدفت 13 هدفا لحزب الله.

وقال إن بين هذه الأهداف "مركز الوحدة الجوية، مقر استخبارات، مقرات قيادية، مخازن أسلحة، غرفة عمليات، مخزن قذائف مدفعية ومبان عسكرية".

وصادق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد ظهر اليوم، على استمرار العمليات الهجومية التي يشنعها الجيش الإسرائيلي في لبنان.

#بايدن

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