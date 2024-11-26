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هليفي شارك باجتماع رؤساء أركان جيوش غربية في بريطانيا

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هليفي شارك باجتماع رؤساء أركان جيوش غربية في بريطانيا



القدس المحتلة/سما/

عاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، الليلة الماضية، بعد أن شارك خلال اليومين الماضيين في اجتماع لرؤساء أركان جيوش غربية في بريطانيا.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، أن هليفي بحث مع رؤساء أركان جيوش غربية في "تعزيز التحالف ضد إيران، وقضايا غزة ولبنان، وتعزيز التعاون العسكري بين الجيش الإسرائيلي والجيوش الغربية".

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن مشاركة هليفي في اجتماع رؤساء أركان الجيوش تأتي على خلفية "جهود التسوية المتقدمة" بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

ولفتت الصحيفة في هذا السياق إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، المتهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.


ويتوقع في إسرائيل أن المحكمة صادقت على إصدار مذكرات اعتقال سرية أيضا ضد مسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيلي، فيما أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا أعلنت أنها ستنفذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت واعتقالهما في حال وصولهما إلى بريطانيا.

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