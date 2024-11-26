  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

تداعيات مذكرة اعتقال نتنياهو على شركات "الهايتك"

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
تداعيات مذكرة اعتقال نتنياهو على شركات "الهايتك"



القدس المحتلة/سما/

كشف محام إسرائيلي تبعات وتداعيات مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إسرائيل" ذاتها.

وحذر المحامي يوفال ساسون، الذي عمل في القسم الدولي في النيابة العامة، ويمثل الآن شركات هايتيك وصناعات أمنية في العالم، من أن هناك بعض الدول تستعد لفحص فرض عقوبات على "إسرائيل".

ولخص ساسون في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية المخاوف من تداعيات مذكرة الاعتقال وعلى رأسها ما يتعلق بتوسيع سريان مذكرات الاعتقال لتصل إلى إسرائيليين آخرين، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الأمني.

وقال ساسون إن أي "مواطن غزي لديه جنسية مزدوجة يمكنه الآن تقديم شكوى في بلده، وبقوة أوامر الاعتقال في لاهاي، وأن يدعي ارتكاب جرائم حرب من قبل قائد فرقة أو طيار أو جندي نشر فيلم فيديو في التيك توك".

هذا الواقع الذي وصفه ساسون يؤثر على الفور على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الخارج، والتي يعمل فيها موظفون خدموا في الاحتياط. وعلى سبيل المثال فإن الشركات التي يقدم فيها المهندسون خدمات لزبائن في الخارج، وعليهم السفر إلى أوروبا. فلن أستغرب إذا كانت هناك شركات ستسأل نفسها في هذه الأثناء إلى أين لا يجب سفر أولئك الموظفين. إدارة مخاطر معقولة يجب أن تتطرق إلى ذلك، يؤكد ساسون.

الخوف الثاني يتعلق بتداعيات واسعة على الصعيد السياسي – الأمني، وعلى رأسها الخوف من حظر السلاح أو إلغاء صفقات تصدير.

"قائمة سوداء أصبحت موجودة الآن"، قال ساسون. وأضاف: "يوجد مستثمرون يقاطعون الآن الصناعات الإسرائيلية. وحركة المقاطعة (بي.دي.اس) حصلت هنا على حقنة تشجيع مهمة جدا، ويجب الاستعداد لأن تبدأ بعض الدول في القريب في فحص فرض عقوبات على إسرائيل".

ويؤكد تقرير "هآرتس" أن المخاوف التي حذر منها ساسون حقيقية، وأنه لا ينفع معها "الصراخ بأن هذا لا سامية، فهذا لن يلغي في أي يوم أي قرار لا سامي".

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : مبادرةٌ مصريّةٌ لإعادة فتح معبر رفح ..

حادثة مقتل مستوطن في لبنان تكشف عن ظاهرة غريبة داخل الجيش الإسرائيلي

جرحى "تفجيرات البيجر" يلتحقون بالمعارك ضد الاحتلال في لبنان (شاهد)

هكذا حذر لواء إسرائيلي من خداع حماس فوقع في فخ 7 أكتوبر

سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

القناة 14 حول اتفاق محتمل لوقف النار في لبنان: "إسرائيل" انتقلت من النصر الكامل للاستسلام

بعد إصابته بكمين "حزب الله".. رئيس أركان لواء جولاني يطلب إعفاءه من منصبه

الأخبار الرئيسية

شهادات جنود الاحتلال تكشف عن توجه متعمد لارتكاب جرائم الحرب في غزة

photo_2024-11-26_15-23-47

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 20 هدفا ببيروت "خلال 120 ثانية"

6-62-730x438

لازاريني: شتاء غزة يعني موت الفلسطينيين بردا وليس بقصف "إسرائيل" فقط

photo_2024-11-26_14-09-56

11 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون

674576224236047d827dfa40

هجوم إسرائيلي على الأزهر وشيخه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية