الطيبي مخاطبا نتنياهو من داخل الكنيست: يُمهل ولا يُهمل

القدس المحتلة/سما/

وجه النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضده وضد وزير الحرب السابق يوآف غالانت.



وقال الطيبي خلال خطابه في الهيئة العامة للكنيست الاثنين، "لماذا لا يتم وقف الحرب فورًا في غزة ومن ثم في لبنان؟. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. علمًا أن إنهاء الحرب في غزة يترتب عليه إطلاق سراح أسرى ومخطوفين. لكن لأمر في نفس نتنياهو، يريد أن يستمر في الحرب على غزة".



وأضاف الطيبي: "ربما يتعلق الأمر بصراع البقاء السياسيّ الشخصي لنتنياهو، الذي يعتقد أنه بعد وقف الحرب في غزة ولبنان سيواجه حتمًا لجنة تحقيق رسمية، ثم انتخابات والفشل في الانتخابات، ومن ثم يدخل إلى السجن وهو لا يحتمل سماع صليل باب الزنزانة، عندما سيتم غلقه، وهو في داخلها".

وأضاف: "انظروا ماذا حل به (نتنياهو) قبل عدة أيام، تم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت، يُمهل ولا يهمل، قد يتم التأجيل والمماطلة، ولكن لن يتركه هذا الأمر، يُمهل ولا يهمل".



والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة منذ 412 يوما.



وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على منصة إكس، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".



وفي 20 مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

