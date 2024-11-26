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هكذا علّق كوشنر على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا علّق كوشنر على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات



واشنطن/سما/

علق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على حادثة مقتل الحاخام الإسرائيلي زيفي كوغان في الإمارات، الذي اختفت آثاره الخميس الماضي، قبل أن يتم العثور عليه مقتولا.

وقال كوشنر في منشور عبر منصة "إكس": "أنا وإيفانكا نشعر بالحزن لفقدان الحاخام كوغان، الذي قُتل بلا معنى لوقف الجسور التاريخية التي كان يبنيها بين اليهود والمسلمين في الإمارات"، مضيفا أنه "نجح في عمل شراكة مع رؤية جريئة وإيجابية للحكومة الإماراتية، وكان بمثابة نور ساطع في العالم".

وتابع قائلا: قبل الحرب العالمية الثانية عاش اليهود والمسلمون معا في جميع أنحاء الشرق الأوسط بتناغم لعدة قرون، يحتفلون بالقيم المشتركة بينهم، والإمارات تقودنا للعودة إلى ذلك الزمن"، معتبرا أن "الإمارات بات الناس يزدهرون فيها من جميع الأديان في بيئة من التفاهم والاحترام المتبادل".


وأشار إلى أنه سيقوم بالتبرع هو وإيفانكا بمبلغ مليون دولار لحركة "حباد" في الإمارات، وسيضاعفون جهودهما للعمل مع الجالية اليهودية والقيادة الإماراتية، لبناء مجتمع يهودي قوي ومزدهر في أبو ظبي ودبي.

ودعا كوشنر إلى الانضمام إلى هذا الجهد، مشددا على أن "الاستمرار في تحميل إسرائيل والشعب اليهودي مسؤولية المشكلات، لا يفيد أحدا سوى القادة غير الأكفاء، الذين يستخدمون الكراهية للتغطية على إخفاقاتهم"، على حد قوله.

وختم قائلا: "دعونا نتحد من جميع الأديان، لنكمل ما بدأه الحاخام كوغان ونرفع عمله، وعمل أولئك الذين يبنون الإمارات كوجهة مزدهرة للتسامح، وبناء الجسور والمنافع المتبادلة إلى مستويات جديدة".

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