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الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة ومسح 1410 عائلات كاملة في قطاع غزة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة ومسح 1410 عائلات كاملة في قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ونوهت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال "مسحت بالكامل نحو 1410 عائلات عدد أفرادها 5444 شخصا، من السجل المدني في الفترة المرصودة".

وأوضحت أن عدد العائلات التي أبيدت كاملا ولم يبق منها إلا ناج واحد بلغت نحو 3463، بحيث يصل عدد أفرادها إلى 7934 فلسطينيا خلال الفترة نفسها.

وبينت أن عدد العائلات التي تعرضت لمجازر إسرائيلية وبقي منها أكثر من ناجٍ بلغ نحو 2287 وعدد أفرادها 9577.

وأشارت إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار بواقع 520 شخصا، وبعدها المصري التي قتلت إسرائيل منها نحو 287 شخصا، ومن ثم عاشور التي فقدت 217، وتليها عائلتا حجازي وعوض اللتان فقدتا 199 و198 فردا على التوالي.

ويواصل جيش الاحتلال قصف أهداف مختلفة في قطاع غزة، معظمها منازل مأهولة، خاصة في محافظة الشمال، التي تتعرض لحصار مشدد منذ 53 يوما، ما أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف.

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