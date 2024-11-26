تحذيرات من خطورة الأوضاع في قطاع غزة بسبب الجوع والأمطار

رام الله/سما/

حذر رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، ومدير الإغاثة الطبية في الجنوب بسام زقوت من خطورة الأوضاع بسبب الجوع والأمطار.

وطالب الشوا في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية، وإنقاذ حياة النازحين خاصة الأطفال وكبار السن.

وحذر من غرق المزيد من الخيام مع تعمق المنخفضات الجوية خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن العديد من النازحين عادوا إلى ما تبقّى من أنقاض منازلهم، بسبب غرق خيامهم.

وأوضح الشوا أن الاحتلال يتعمد خلق الفوضى بين النازحين في القطاع عبر استخدام عصابات منظمة خارجة على القانون تسرق المساعدات الغذائية.

من جانبه، قال مدير الإغاثة الطبية في جنوب قطاع غزة بسام زقوت إن الاوضاع الإنسانية تزداد كارثية، مبينا أن الجوع والبرد آفتان تقتلان المواطنين في القطاع في هذه المرحلة.

وأشار زقوت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى مناشدات من عشرات العائلات النازحة خلال ساعات الليل لإيوائها بعد أن أغرقت مياه الأمطار خيامها وباتت بلا مأوى.

وحذر من ظاهرة خطيرة بدأت تتصاعد وتتمثل بقيام مجموعات منظمة في القطاع بالسيطرة على المساعدات التي تدخل إلى غزة في إطار فوضى عارمة تعمد الاحتلال إحداثها ضمن حرب الإبادة المستمرة .