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لبنان: سننشر 5 آلاف جندي في جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: سننشر 5 آلاف جندي في جنوب البلاد بموجب اتفاق وقف إطلاق النار



بيروت/سما/

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن لبنان سينشر 5 آلاف جندي في الجنوب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.


وعبّر الوزير بوحبيب عن أمل الحكومة اللبنانية في أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار مشيرا إلى أنهم بانتظار نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية.


وأضاف: "نأمل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار الليلة وننتظر نتائج اجتماع الحكومة الإسرائيلية".

وأردف: "لا نستطيع أن نوقف المقاومة ما دام هناك احتلال لأراض لبنانية".

وكشف بوحبيب أن "الولايات المتحدة قد تلعب دورا في إعادة بناء البنية التحتية في الجنوب".

وفي السياق الرسمي اللبناني حول وقف إطلاق النار، قال النائب اللبناني قاسم هاشم إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد لا يستغرق أكثر من ساعات معدودة مؤكدا أن لبنان "متمسك بسيادته وعدم المسّ بها".

وأشار النائب في تصريحات لقناة "الميادين" إلى أن لبنان "سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق" مبينا أن  "الأمور تبقى في خواتيمها".

وعلى الجانب الآخر، أشارت وسائل إعلام عبرية مساء أمس الاثنين، إلى تفاصيل اتفاق لوقف إطلاق النار مرتقب بين "حزب الله" وإسرائيل، بعد تقارير أمريكية وإسرائيلية عن اقتراب التوصل إليه.

وذكر مصدر سياسي رفيع المستوى إلى أن "الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي في جنوب لبنان تدريجيا".

كما أوضحت "القناة 13" الإسرائيلية أن "5 دول ستراقب تنفيذ الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

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