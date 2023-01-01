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11 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون



غزة/سما/

استشهد 11 مواطنا وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة الحرية التي تؤوي نازحين بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا وإصابة العشرات.

كما استشهد شاب بقصف من طائرة مسيرة للاحتلال على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,249 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,746 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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