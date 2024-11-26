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مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة ولبنان

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين في معارك غزة ولبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل جندي أصيب في الـ7 من أكتوبر، وإصابة اثنين آخرين في معارك لبنان وقطاع غزة.


وفي التفاصيل أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل الرائد يونا بتسلئيل بريف اليالغ من العمر 23 عاما، من موديعين مكابيم ريعوت، وهو مسعف قتالي في وحدة دوفدفان "تشكيل كوماندوز"، بعد إصابته بجروح خطيرة في 7 أكتوبر 2023 .

كما وأعلن الجيش في بيانين منفصلين إصابة مجندة بجروح خطيرة جراء إطلاق مسيرة في جبل الشيخ في هضبة الجولان، كما وأصيب جندي احتياط بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها أوقعوا 20 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح في هجمات منفصلة بقطاع غزة الاثنين.

وأكدت "القسام" أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس استهدفوا "موقع قيادة وسيطرة العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما وأعلنت "كتائب القسام" أنها استهدفت بالاشتراك مع "سرايا القدس" موقع قيادة وسيطرة الجيش الإسرائيلي بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون.

تأتي هذه التطورات غداة إعلان القسام عن إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح خلال اشتباك شرق رفح.

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن الإرهاق من الحرب يتزايد بين صفوف الجيش الإسرائيلي، لافتة إلى أن الخسائر البشرية تتصاعد بشكل ملحوظ وأن نطاق القتال يتسع أكثر فأكث

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