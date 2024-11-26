  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ناائب لبناني: الإعلان عن اتفاق مع "إسرائيل" قد لا يستغرق أكثر من ساعات

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
ناائب لبناني: الإعلان عن اتفاق مع "إسرائيل" قد لا يستغرق أكثر من ساعات



بيروت/سما/

قال النائب اللبناني قاسم هاشم إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد لا يستغرق أكثر من ساعات معدودة مؤكدا أن لبنان "متمسك بسيادته وعدم المسّ بها".


وأشار النائب إلى أن لبنان "سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق" مبينا أن  "الأمور تبقى في خواتيمها".


وأضاف هاشم في تصريحات لقناة "الميادين": "رغم تأكيد الجانب الأمريكي أننا بتنا على بعد ساعات من الاتفاق، يجب علينا الحذر من غدر العدو ومراوغته".

وعلى الجانب الآخر، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم أمس الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني "ستمضي قدما".

وأصر دانون على أن إسرائيل "ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان".

وأوضح السفير قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.

إلى ذلك، أظهر استطلاع رأي نشرته "القناة 14" العبرية، أن أغلبية الإسرائيليين من اليمين واليسار، والأغلبية الساحقة من ناخبي الائتلاف، يعارضون اتفاق التسوية في لبنان، أو وقف إطلاق النار المؤقت.

الأكثر قراءة اليوم

"هارتس" : مبادرةٌ مصريّةٌ لإعادة فتح معبر رفح ..

حادثة مقتل مستوطن في لبنان تكشف عن ظاهرة غريبة داخل الجيش الإسرائيلي

جرحى "تفجيرات البيجر" يلتحقون بالمعارك ضد الاحتلال في لبنان (شاهد)

واشنطن أبلغت مسؤولين لبنانيين بأن وقف إطلاق النار قد يعلن في غضون ساعات

هكذا حذر لواء إسرائيلي من خداع حماس فوقع في فخ 7 أكتوبر

سموتريتش: يجب احتلال قطاع غزة وجعل عدد سكانه أقل من نصف عددهم اليوم

القناة 14 حول اتفاق محتمل لوقف النار في لبنان: "إسرائيل" انتقلت من النصر الكامل للاستسلام

الأخبار الرئيسية

photo_2024-11-26_14-09-56

11 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون

674576224236047d827dfa40

هجوم إسرائيلي على الأزهر وشيخه..

674549144236047fdf6e4088

منظمة دنماركية: الذخائر غير المنفجرة ستهدد سكان غزة حتى بعد توقف القتال

674518a44c59b7543e768638

استطلاع: الأغلبية الإسرائيلية تعارض اتفاق وقف النار مع حزب الله

"هارتس" : مبادرةٌ مصريّةٌ لإعادة فتح معبر رفح ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية