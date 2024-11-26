سفير "إسرائيل": نمضي بمحادثات وقف إطلاق النار مع حزب الله ونحتفظ بإمكانية ضرب الجنوب

نيويورك/سما/

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الاثنين، إن المحادثات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني "ستمضي قدما".

وأصر داني دانون على أن إسرائيل ستحتفظ في أي اتفاق بالقدرة على ضرب جنوب لبنان.

وأوضح السفير قبل اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الاثنين (أمس) أو اليوم الثلاثاء لمناقشة قضية وقف إطلاق النار في لبنان.



وجاءت تصريحات دانون في وقت أشارت فيه تقارير أمريكية وإسرائيلية إلى أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل أصبح وشيكا، حيث نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما لم يعلن الطرفان بعد الاتفاق.

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الكابينيت الأمني السياسي في إسرائيل سيجتمع اليوم الثلاثاء لبحث اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان.

وأكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة، بين "حزب الله" وإسرائيل.

وأعرب بو صعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية "الميزان طابش"، بينما نقلت "CNN" عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على وقف.

وصرح بو صعب قائلا: "هناك أمل ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء مع نتنياهو وما قد يضغط عليه هو الميدان.. العدو الإسرائيلي يصعد كلما اقترب من اتفاق جدي ليمارس ضغطا على الفريق الآخر، ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصا في ما يتعلق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه".

وأضاف: "مصرون على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة ولم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرك الإسرائيلي في لبنان وما زلنا نتكلم فقط بالقرار 1701 بلا زيادة، ومع آلية للتطبيق"

وأفادت وكالة "رويترز" بأن 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى قالت إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.