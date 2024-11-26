"إسرائيل": تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الوشيك مع "حزب الله" ووزراء يعلقون

القدس المحتلة/سما/

أشارت وسائل إعلام عبرية مساء الاثنين، إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب بين "حزب الله" وإسرائيل، بعد تقارير أمريكية وإسرائيلية عن اقتراب التوصل إليه.

ونقلت القناة "12" عن مصادر قولها: "الاتفاق لا يحدد منطقة عازلة جنوبي لبنان وسيكون بإمكان سكان الجنوب العودة إلى منازلهم".



وأفاد مسؤول إسرائيلي للقناة "12" بأن "الاتفاق مع لبنان سيرفق بورقة ضمانات أمريكية لإسرائيل".

وقال مصدر سياسي رفيع للقناة "14": "إسرائيل لن تفرج عن عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم في العملية البرية".

كما أشار المصدر السياسي الرفيع إلى أن "الجيش اللبناني سينشر 10 آلاف جندي في الجنوب اللبناني تدريجيا".

هذا وأوضحت القناة "13" الإسرائيلية أن "5 دول ستراقب تنفيذ الاتفاق الوشيك لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

وتمت الإشارة إلى أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر زار الإمارات الأسبوع الماضي، وقد تكون جزءا من الدول المراقبة لتنفيذ الاتفاق".

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أنه سيصوت ضد الاتفاق مع لبنان.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أول تعليق له على الاتفاق: "أي اتفاق، إن تم التوقيع عليه، لن يساوي الورق الذي كتب عليه، المهم هو أننا مزقنا "حزب الله" وسنواصل تمزيقه.. إن عاد إطلاق النيران سنعيد إطلاق النيران".

هذا وأكد إلياس بو صعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه لا توجد عقبات جدية تحول دون بدء تنفيذ الهدنة المقترحة من الولايات المتحدة، بين "حزب الله" وإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس" اليوم الاثنين، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما لم يعلن الطرفان بعد الاتفاق.

كما أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية "الميزان طابش"، بينما نقلت CNN عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار.