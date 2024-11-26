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"حزب الله" يعرض مشاهد استهداف قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية (فيديو)

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد استهداف قاعدة حيفا البحرية الإسرائيلية (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لقاعدة حيفا العسكرية الإسرائيلية البحرية ، بصواريخ "فجر 3" و "فادي 1".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة حيفا البحرية التابعة لجيش العدو الإسرائيلي بصواريخ فجر 3 وفادي 1".

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق صواريخ، ولحظة تجهيز أخرى وإطلاقها، فيما أظهرت مشاهد وثقها مستوطنون إسرائيليون سقوط صاروخ بشكل مباشر وتصاعد الدخان جراء الصواريخ، بالإضافة إلى آثار دمار هائل إثرها.


وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار ‏سلسلة عمليات "خيبر"، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 13:05 من يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، قاعدة حيفا البحرية (تتبع لسلاح البحرية في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولا من الزوارق الصاروخية والغواصات) وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية".

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