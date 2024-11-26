"حزب الله" يعرض مشاهد استهدافه مقرا لقيادة "جولاني" (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدف فيها قاعدة "شراغا" العسكرية شمالي إسرائيل بالصواريخ.



ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة شراغا التابعة لجيش العدو الإسرائيلي الواقعة بين مدينتي نهاريا وعكا شمال فلسطين المحتلة".

وأبانت اللقطات "مشاهد استطلاع جوي للهدف"، ولحظة تجهيز راجمة صواريخ وإطلاق الصواريخ منها، ومحاولة القبة الحديدة التصدي لها.

وأظهر الفيديو مشاهد وثقها مستوطنون إسرائيليون تظهر آثار سقوط مقذوفات في بعض الأماكن وتضرر سيارة بسببها.

وقال "حزب الله" في بيانه حول هذه العملية: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:45 من يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء جولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية".