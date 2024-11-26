بايدن وماكرون بصدد إعلان اتفاق هدنة بين حزب الله و"إسرائيل"

بيروت/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى قالت إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.



وأضافت الوكالة أن الرئاسة الفرنسية والبيت الأبيض لم تردا بعد على طلبات التعليق.



وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" ذكرت في وقت سابق أن بايدن وماكرون سيعلنان وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يوم الثلاثاء، في حين رفض مسؤولون في واشنطن الرد على سؤال عن الإعلان المحتمل لوقف إطلاق النار يوم الثلاثاء. ومن باريس ذكر المسؤولون أن المحادثات جارية فقط دون الخوض في التفاصيل.



هذا وقال مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس" اليوم الاثنين، إن إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"، فيما لم يعلن الطرفان بعد الاتفاق.

كما أعرب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار وقال بالعامية "الميزان طابش" (أي لصالح وقف إطلاق النار)، بينما نقلت CNN عن مصدر مطلع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق مبدئيا على وقف إطلاق النار.