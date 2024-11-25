الاونروا تنفي اخلاء مقرها الرئيسي بالقدس المحتلة ..

القدس المحتلة / سما/

قال المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" إن التقارير المتداولة في بعض وسائل الإعلام والتي تفيد بأن الوكالة تقوم بإخلاء مقرها الرئيسي في القدس الشرقية المحتلة غير دقيقة على الإطلاق.

واكد أن المكتب هناك مفتوح وهو المقر الرئيسي للعمليات الميدانية للأونروا في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واضاف "انتقل مقر رئاسة الاونروا في العام 1996 من فيينا في النمسا إلى مدينة غزة وابان الانتفاضة الثانية قامت الاونروا نقل موظفيها الدوليين من الرئاسة بشكل مؤقت من غزة إلى مكتبها في القدس الشرقية حيث ظل اسمه مقر رئاسة الاونروا "غزة 2" كمقر مؤقت ولم يصبح رسميًا على الإطلاق.

وتابع "تخضع الأونروا حاليا لعملية إعادة هيكلة وقد اتخذت قرارا بنقل الموظفين الدوليين العاملين في المقر المؤقت في القدس الشرقية إلى مواقع أخرى ويتم ذلك نظرًا لطبيعة مناصبهم التي ستساعد في تعزيز العلاقات مع الجهات المانحة الدولية لأغراض جمع الأموال والدعوة"

وواصل " ظل الموظفون المحليون الفلسطينيون العاملون في القدس الشرقية يقدمون دعما ممتازا لذلك الوجود المؤقت ونظرًا لقرار نقل الموظفين الدوليين، سيتم دعم الموظفين المحليين من قبل الأونروا ليتم إعادة استيعابهم في قدرات أخرى في العام المقبل (بحلول نوفمبر 2025) وإذا سمحت الظروف للوكالة بمواصلة عملها في القدس الشرقية و/أو الضفة الغربية، فمن الممكن تمديد فترة السنة الواحدة".