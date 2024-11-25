الجيش الاسرائيلي يبدأ التخطيط لبناء سياج فاصل على الحدود مع الأردن

القدس المحتلة / سما/

بدأت وزارة جيش الاحتلال بتنفيذ التخطيط الهندسي لبناء سياج فاصل على الحدود مع الأردن.

وبحسب وزارة جيش الاحتلال فإن أعمال التخطيط التي تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشواقل ستشمل وضع العلامات الأولية على الجزء المخطط من الجدار، بما في ذلك وسائل الجمع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورسم خرائط المضايقات البيئية، والقياسات، ومسوحات التربة والمسوحات الهيدرولوجية.

وكلف المدير العام لوزارة الجيش الاسرائيلي العقيد (بالوكالة) إيال زمير بمهمة التخطيط لإدارة الحدود والمفاصل، برئاسة المقدم عيران أوفير، وقسم الهندسة والبناء، الذي سيعمل بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

بدوره، أكّد وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تل أبيب ستسرّع بشكل كبير، وتكثّف العمل على بناء سياج فاصل مع الحدود مع الأردن، مشيرا إلى أن طهران تسعى إلى دعم أنشطة ضد إسرائيل في الضفة الغربية، التي شدّد على أنه يتوجّب على الجيش الإسرائيليّ، تصعيد "هجماته" فيها.

وقال كاتس بحسب بيان صدر عن وزارة الجيش الإسرائيلية: "نرى جُهدا إيرانيا متواصلا، ومؤسّساتيا ومنظّما، لتشكيل جبهة شرقيّة ضدّ دولة إسرائيل".

وأضاف : "وفي ما يتعلق بالدفاع، لقد قرّرت العمل بشكل مكثّف على بناء السياج على الحدود الشرقيّة بين إسرائيل والأردن"، مشدّدا بالقول: "سوف نقوم بذلك بسرعة كبيرة".