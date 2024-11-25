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الرئيس عباس يترأس اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يترأس اليوم الجلسة الأسبوعية للحكومة



رام الله / سما/

يترأس الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، في اطار متابعته للأوضاع الميدانية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وجهود الحكومة وتدخلاتها لإغاثة أبناء شعبنا الفلسطيني وتعزيز صمودهم.

وقال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الحكومة تعقد اجتماعها اليوم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس، في إطار متابعة توجيهات سيادته بالعمل على المستويات كافة لوقف العدوان، وتكثيف الجهود مع المؤسسات والمنظمات الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية واغاثة شعبنا.

وأضاف أن الجلسة ستناقش أيضا الجهود التي تبذل ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، الذي أطلقته الحكومة مؤخرا بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، لمساعدة الاقتصاد الوطني على الخروج من أزمته وتسريع التعافي من الصدمة العميقة التي سببها العدوان على غزة والضفة الغربية، ودعم صمود شعبنا الفلسطيني، وتمكينه من البقاء على أرضه.

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