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وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة خارجية ألمانيا تلمّح لإمكانية اعتقال نتنياهو



برلين/ وكالات/

ألمحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل الأراضي الألمانية.

وأدلت بيربوك بتصريحات على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مدينة فيوجي الإيطالية، قالت فيها إن "الحكومة الفيدرالية تلتزم بالقانون لأنه لا أحد فوق القانون".

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "استقلالية القضاء سارية، وقد توصل القضاء في هذه الحالة إلى نتيجة مفادها أن هناك ما يكفي من القرائن لاتخاذ هذه الخطوة الآن".

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الخميس الماضي، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل حتى 20 مايو/ أيار 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

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