رام الله / سما/

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الثلاثاء، في عناوينها الرئيسية، أبرز أخبار تطورات حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، لاسيما المتصلة بغرق خيام النازحين واستمرار المجاعة، إضافة للمستجدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، واحتمال التوصل لاتفاق يوقف عدوان الاحتلال على لبنان.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

قسوة المجاعة..!!

"الأونروا": خطر الجفاف والمرض يهدد غزة

غزيون يبحثون في القمامة ووسط الأنقاض عن سبل للبقاء

إسرائيل تقرر عدم التحقيق مع وزراء حرضوا على إبادة المواطنين في غزة

البابا فرنسيس يندد بغطرسة الغزاة في فلسطين

المتحدث باسم "الجنائية الدولية": على الدول الأعضاء التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

بريطانيا: سنتبع الإجراءات الواجبة إذا زارنا رئيس الوزراء الإسرائيلي

اعتقالات وهدم وإخطارات في الضفة والاحتلال يشدد إجراءاته شمال القدس

محمد ترك دراجته وأحمد لم يكمل امتحاناته

عساف: دولة الاحتلال باتت تواجه عزلة دولية جراء جرائمها المتواصلة

أبو الغيط: "الدولتين" يظل الحل الوحيد الذي يحقق السلام القائم على العدالة والكرامة

هل يسدل الستار اليوم عن مشاهد ويلات الحرب التدميرية على لبنان؟

"القدس":

الأمطار والرياح تعصف بالخيام

نازحون يروون لـ "القدس" معاناتهم مع تلك الليلة التي غرقت فيها فرشهم وطارت خيامهم

غزة تغرق بالدماء والسيول

٤٤,٢٣٥ شهيداً و ١٠٤,٦٣٨ جريحاً منذ بدء العدوان وآلاف المفقودين تحت الأنقاض

"الأونروا": خطر الجفاف والمرض يهدد غزة بسبب توقف آبار المياه

الصحة العالمية: الوضع في مستشفى كمال عدوان مأساوي

"حماس": الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

بوريل: الاتحاد الأوروبي فشل في لجم إسرائيل

قرار "الجنائية" فضح السردية المُلفَقة

الصفدي: الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار للجميع

تشييع حاشد لجثماني الشهيدين زيد وحمارشة في يعبد

تواصل الاقتحامات والاعتقالات في جميع المحافظات

خسائر مادية فادحة جراء حرب الاحتلال على جنين ومخيمها

"اليونسكو" تقر مواصلة دعم الأنشطة التعليمية ل "الأونروا" في فلسطين

ساعات حاسمة في الشمال .. التصعيد الذي يسبق التبريد

تفاؤل حذر بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان خلال ساعات

هل ينجح تحالف بريكس في زحزحة الهيمنة الأمريكية والدولار؟

"الأيام":

35 شهيداً.. الإبادة الجماعية والتهجير القسري يتواصلان ضد المدنيين في القطاع

غزة: البرد وغرق الخيام والأوبئة تفاقم مأساة آلاف النازحين

"الأونروا": سكان غزة يبحثون في القمامة ووسط الأنقاض عن سبل للبقاء

صور أقمار صناعية تظهر دماراً واسعاً بمخيم جباليا

سموتريتش: يجب إعادة احتلال قطاع غزة وتقليص عدد سكانه للنصف

تقرير: الذخائر غير المتفجرة تهدد حياة المدنيين في القطاع لفترة طويلة بعد الحرب

الاحتلال يشن حملة هدم واسعة واقتحامات

كاتس: سنسرّع بناء سياج مع الأردن وعلينا تصعيد هجماتنا في الضفة

شهداء وجرحى في غارات مكثفة على أنحاء لبنان حزب الله يقصف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات

إصابات ونيران وأضرار في نهاريا جراء سقوط صواريخ

قرار إسرائيلي مرتقب اليوم بشأن وقف النار في لبنان تفاؤل أميركي فرنسي، وبن غفير وسموتريتش يعارضان

إسرائيل تقصف جسوراً سورية قريبة من الحدود مع لبنان

الإمارات: موقوفون من أوزبكستان بشبهة قتل حاخام إسرائيلي