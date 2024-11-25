البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي سيحاول تعزيز وقف إطلاق النار في غزة يعد لبنان..

سما / وكالات /

أعلن البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي "بريت ماكغورك" يزور السعودية الثلاثاء لبحث وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس، إن لقاءات ماكغورك في الرياض ستتمحور حول إمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، يكون محفزا لوقفٍ لإطلاق النار في غزة أيضا وعودة الاسرى الإسرائيليين وزيادة الاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إنه تم تحقيق "تقدم كبير في اتجاه التوصل إلى اتفاق لوقف النار"، مستدركا "لكن لم نتوصل إلى اتفاق بعد ولا شيء نهائيا قبل أن يتحقق كل شيء".

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44.235 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.