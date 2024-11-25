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417 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والمصابين في مجازر قطاع غزة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
417 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والمصابين في مجازر قطاع غزة



القدس المحتلة / سما/

 واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤١٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٢٤ شهيدا و ٧١ مصابا.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٢٣٥ شهيدا و ١٠٤٦٣٨ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.
وقال الإعلامي الحكومي بغزة أن قرابة 10,000 خيمة جرفتها مياه البحر وتعرضت للتلف خلال اليومين الماضيين بسبب دخول فصل الشتاء والمنخفض الجوي.
وكرر إطلاق نداء استغاثة إنساني عاجل لإنقاذ مئات آلاف النازحين في قطاع غزة قبل فوات الأوان
وأوضح ان ٨١٪ ؜من الخيام أصبحت مهترئة.
غزة وشمال قطاع غزة
وارتقى ستة شهداء معظمهم أطفال ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الجدبة قرب مسجد الرحمة بمنطقة الزرقا في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة .
وأغارت طائرات إسرائيلية على منزل يعود لعائلة حرب في محيط بركة الشيخ رضوان ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين .
ونجحت فرق الدفاع المدني في انتشال احياءً من تحت انقاض المنزل.
وادّت غارة على مخيم الشاطئ غرب غزة إلى ارتقاء ثلاثة شهداء.
وأعلن جيش الاحتلال انه قتل عشرة مواطنين حاولوا الخروج من مخيم جباليا تحت وطأة المطر .
واستشهد لاعب نادي بيت لاهيا لكرة القدم حسام منصور المصري في قصف الاحتلال المتواصل على بيت لاهيا شمال غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف استهدف نازحين قرب المشفى الأندونيسي شمال القطاع.
وسط قطاع غزة
وجددت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشمال مخيم النصيرات ما اسفر عن تدمير اربعة منازل على الاقل.
واستشهد مواطن في قصف اسرائيلي على مخيم البريج وسط القطاع.
جنوب قطاع غزة
ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وانتشل المسعفون جثامين خمسة شهداء من منطقة خربة العدس شمال المدينة.

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