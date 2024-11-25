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طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة



رام الله / سما/

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الخميس المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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