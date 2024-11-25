الاحتلال يطلب إخلاء أحياء من الضاحية الجنوبية في بيروت للمرة الرابعة

القدس المحتلة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لأحياء من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تمهيدا لقصفها، وذلك للمرة الرابعة منذ صباح الاثنين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك والغبيري".

وأضاف أدرعي: "أنتم تتواجدون قرب منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب".



وأوضح: "عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وهذا هو الإنذار الرابع بالإخلاء الذي يوجهه جيش الاحتلال اليوم لمواطنين بمناطق في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على البلاد منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 3 آلاف و768 شهيدا و15 ألفا و699 جريحا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان أمس الأحد، أسفرت عن 14 شهيدا و73 جريحا".

وبهؤلاء الشهداء والجرحى، حسب الوزارة، يرتفع عدد الضحايا إلى 3 آلاف و768 شهيدا و15 ألفا و699 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الضحايا المسجل الأحد شمل "11 شهيدا و27 جريحا" بمحافظة الجنوب (جنوب)، و"شهيدا و36 جريحا" بمحافظة النبطية (جنوب).



إضافة إلى "شهيدين وجريح واحد" بمحافظة بعلبك الهرمل (شرق)، و7 جرحى بمحافظة البقاع (شرق)، وجريحين بمحافظة جبل لبنان (وسط).

وذكرت أن أرقام الضحايا من الأطفال والنساء بلغت 946 شهيدا و4 آلاف و153 جريحا، ومن الكوادر الصحية 222 شهيدا و330 جريحا.

فيما استهدفت إسرائيل 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و251 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى، و231 من الجمعيات الإسعافية، بحسب الوزارة.

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